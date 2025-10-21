Open day e visite nei weekend la Regione e la Asl in campo per ridurre le liste d' attesa VIDEO

Arrivano gli "open day" per contrastare il fenomeno delle liste d'attesa nella sanità. La Asl di Pescara, domenica 26 ottobre, effettuerà 100 visite dermatologiche, mentre il 13 dicembre saranno recuperate almeno 15 ecografie muscolo-scheletriche. A questo si aggiungono sedute straordinarie nelle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

