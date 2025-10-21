Onorato insieme a Salis e a Manfredi lancia la quarta gamba del campo largo E c' è anche Giuseppe Conte

È il giorno delle grandi aspettative, delle grandi speranze e anche delle grandi cautele – giorno del volare alto e del tenersi ben ancorati a terra – attorno a quella che, si capirà poi, non vuole essere chiamata "quarta gamba" del centrosinistra, pur candidandosi di fatto a occupare in senso ampio il quarto spazio libero che potrebbe essere una prateria come un piccolo parco, dipendendo, ora come ora, da se stessa ma anche da molti altri fattori, tra cui, in ordine sparso, la linea della segretaria dem Elly Schlein, i risultati delle regionali in Campania, il referendum sulla giustizia, le sorti del M5s e il come e il quanto si riuscirà ad aggregare esperienze civiche dal basso, "dal Friuli a Caltanissetta", come dice il promotore dell'evento e assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del comune di Roma Alessandro Onorato, mentre il leader Movimento 5 stelle  Giuseppe Conte entra in sala con timing perfetto, prendendosi l'applauso che poi ricambierà con la frase "sono fortemente interessato al progetto di Onorato". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

