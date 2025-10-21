Oncologia supporto per pazienti e famiglie | incontro a San Pancrazio sui nuovi servizi

Brindisireport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Mercoledì 22 ottobre si terrà la presentazione del progetto "Servizi di rafforzamento in favore di utenti oncologici e delle loro famiglie" presso l'aula consiliare del Comune di San Pancrazio Salentino, a partire dalle ore 17:30. L’appuntamento dà seguito al ciclo di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

oncologia supporto pazienti famiglieIn Ue 20 milioni pazienti oncologici, 'raffozare psiconcologia' - In Europa vivono 20 milioni di pazienti oncologici cronici, per questo "vanno potenziati i servizi di psiconcologia, perchè sono ancora molti i bisogni insoddisfatti dei malati. Da ansa.it

oncologia supporto pazienti famigliePsiconcologia: perché è fondamentale per pazienti e familiari - Scopri la psiconcologia: un supporto fondamentale per il paziente oncologico durante la diagnosi e il trattamento. Lo riporta ok-salute.it

oncologia supporto pazienti famiglieVilla Scassi, la "terapia della distrazione" entra nel reparto di oncologia - In occasione della Giornata Nazionale dedicata al tumore metastatico, Asl3 rinnova il proprio impegno a fianco delle pazienti oncologiche ... Come scrive telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Oncologia Supporto Pazienti Famiglie