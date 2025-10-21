Oncologia supporto per pazienti e famiglie | incontro a San Pancrazio sui nuovi servizi

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Mercoledì 22 ottobre si terrà la presentazione del progetto "Servizi di rafforzamento in favore di utenti oncologici e delle loro famiglie" presso l'aula consiliare del Comune di San Pancrazio Salentino, a partire dalle ore 17:30. L’appuntamento dà seguito al ciclo di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nuovo appuntamento con i Mercoledì dell’Oncologia di AIOM! Vi aspettiamo questo pomeriggio alle ore 17:00 per un incontro dedicato a genetica e oncologia, con un focus sull’integrazione tra professionisti a supporto di pazienti e familiari. A moderare l’inco Vai su Facebook

In Ue 20 milioni pazienti oncologici, 'raffozare psiconcologia' - In Europa vivono 20 milioni di pazienti oncologici cronici, per questo "vanno potenziati i servizi di psiconcologia, perchè sono ancora molti i bisogni insoddisfatti dei malati. Da ansa.it

Psiconcologia: perché è fondamentale per pazienti e familiari - Scopri la psiconcologia: un supporto fondamentale per il paziente oncologico durante la diagnosi e il trattamento. Lo riporta ok-salute.it

Villa Scassi, la "terapia della distrazione" entra nel reparto di oncologia - In occasione della Giornata Nazionale dedicata al tumore metastatico, Asl3 rinnova il proprio impegno a fianco delle pazienti oncologiche ... Come scrive telenord.it