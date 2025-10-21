Omicidio Tortolani | ascoltati i carabinieri che coordinarono le indagini

Frosinonetoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta ieri davanti alla Corte d’Assise, presieduta dal presidente Lucio Aschettino e con giudice a latere Falchi De Litala, una nuova udienza del processo a carico di Luca Agostino, accusato dell’omicidio di Armando Tortolani, i cui familiari sono tutelati dagli avvocati Paolo Marandola e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

