Omicidio Pamela Genini Soncin denunciato anni fa per maltrattamenti L' ex moglie | È un uomo violento

Ravennatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si cerca di delineare sempre di più la figura di Gianluca Soncin, 52enne residente da anni a Cervia, in carcere per l'omicidio della 29enne Pamela Genini, uccisa con oltre trenta coltellate nella sua abitazione alla periferia di Milano, la serata del 14 ottobre. Per questo la Procura milanese ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

omicidio pamela genini soncinOmicidio Pamela Genini: l'ex compagna di Soncin conferma "indole violenta" - Fondamentale è stata la testimonianza dell'ex compagna di Gianluca Soncin, attualmente detenuto per l'omicidio. Come scrive giornaledipuglia.com

omicidio pamela genini soncinPamela Genini, omicidio e codice rosso non attivato: l’inchiesta adesso si sdoppia - Un fascicolo aperto a Bergamo per approfondire la mancata attivazione del codice rosso e l’inchiesta per omicidio a Milano, con le amiche, l’ex fidanzato Andrea e l’ex ... Scrive ilmessaggero.it

omicidio pamela genini soncinPamela Genini, spunta un altro ex: «Anche io ho provato ad aiutarla». Le testimonianze e tutti i punti da chiarire - Spunta un altro ex fidanzato di Pamela Genini, tra i teste ascoltati in Procura a Milano per il femminicidio dell'imprenditrice uccisa da Gianluca Soncin, il 52enne ora in carcere per ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Pamela Genini Soncin