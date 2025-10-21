Omicidio Pamela Genini Soncin denunciato anni fa per maltrattamenti L' ex moglie | È un uomo violento

Si cerca di delineare sempre di più la figura di Gianluca Soncin, 52enne residente da anni a Cervia, in carcere per l'omicidio della 29enne Pamela Genini, uccisa con oltre trenta coltellate nella sua abitazione alla periferia di Milano, la serata del 14 ottobre. Per questo la Procura milanese ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

