Omicidio Pamela Genini Soncin denunciato anni fa per maltrattamenti L' ex moglie | E' un uomo violento

Ravennatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si cerca di delineare sempre di più la figura di Gianluca Soncin, 52enne residente da anni a Cervia, in carcere per l'omicidio della 29enne Pamela Genini, uccisa con oltre trenta coltellate nella sua abitazione alla periferia di Milano, la serata del 14 ottobre. Per questo la Procura milanese ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

