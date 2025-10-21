Omicidio Paganelli la confessione di Manuela Bianchi che cambia tutto | Ecco cosa mi ha detto di fare Orrore puro
“ Stavo scendendo dall’auto e mi sono ritrovata Louis nel mio garage ”. Con queste parole, Manuela Bianchi ha ricostruito uno dei momenti chiave dell’ omicidio di Pierina Paganelli, nel video dell’ incidente probatorio trasmesso in esclusiva dal programma Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi. La donna ha raccontato di aver incontrato Louis Dassilva la mattina del 4 ottobre 2023, poche ore dopo il delitto. “Era più tirato del solito – ha detto – e mi faceva segno di stare zitta, poi mi ha indicato la porta tagliafuoco dicendomi che una signora era scivolata”. Le nuove dichiarazioni che cambiano la versione iniziale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
