Omicidio Mattia Minguzzi il figlio dello chef italiano ucciso al mercato di Istanbul | decisa la massima pena per due minorenni

Today.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giustizia si è pronunciata sulla morte di Mattia Ahmet Minguzzi. Un tribunale di Istanbul ha condannato a 24 anni di reclusione due imputati per "omicidio premeditato di minorenne" dopo l'uccisione del 14enne figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin. 🔗 Leggi su Today.it

