Omicidio Mattia Minguzzi il figlio dello chef italiano ucciso al mercato di Istanbul | decisa la massima pena per due minorenni
La giustizia si è pronunciata sulla morte di Mattia Ahmet Minguzzi. Un tribunale di Istanbul ha condannato a 24 anni di reclusione due imputati per "omicidio premeditato di minorenne" dopo l'uccisione del 14enne figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin. 🔗 Leggi su Today.it
Il figlio dello chef Minguzzi ucciso a Istanbul: condannati a 24 anni due 15enni, è massima pena prevista - Due minorenni sono stati condannati a Istanbul a 24 anni di carcere per l'omicidio del 14enne Mattia Ahmet Minguzzi ... Segnala fanpage.it
Mattia Ahmet Minguzzi ucciso a Istanbul, condannati a 24 anni i due assassini: sono minorenni - Saranno condannati a 24 anni di reclusione per «omicidio premeditato di minorenne» i due imputati nel caso di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef italiano ... ilmessaggero.it scrive
Condannati a 24 anni gli omicidi del giovane Mattia Ahmet Minguzzi. Il padre: «Ora una nuova legge in nome di mio figlio» - Il ragazzino, 14 anni, era stato aggredito in un mercato di Istanbul a gennaio ed era morto dopo oltre due settimane di coma ... Secondo msn.com