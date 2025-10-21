Omicidio Mattia Minguzzi decisa la massima pena per i due killer minorenni | 24 anni di reclusione
La giustizia si è pronunciata sulla morte di Mattia Ahmet Minguzzi. Un tribunale di Istanbul ha condannato a 24 anni di reclusione due imputati per "omicidio premeditato di minorenne" dopo l'uccisione del 14enne figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi, originario di Misano Adriatico, e della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
