Omicidio Marianella un ragazzo rivela tutto | Ero lì quando hanno lanciato il sasso

È stato un ragazzo a cambiare il corso delle indagini sull’omicidio di Raffaele Marianella, l’autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket ucciso da un masso scagliato contro il mezzo lungo la statale Rieti-Terni. Il giovane, minorenne, era presente sul luogo del delitto, nascosto dietro un guardrail, quando il gruppo di ultrà ha colpito. Dopo la sassaiola, è stato abbandonato nei campi dai complici, ma poche ore più tardi la polizia lo ha rintracciato in evidente stato di shock. La testimonianza che ha cambiato tutto. In questura, il ragazzo ha deciso di raccontare ogni dettaglio di quella sera: “Ho visto tutto, sapevo chi c’era e cosa hanno fatto”, avrebbe detto agli inquirenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

