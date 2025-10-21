Omicidio intenzionale o tragico investimento? Due versioni opposte dietro la morte del 70enne Edi Giachi
Una manovra sbagliata che ha provocato l'investimento in un momento di concitazione, o la chiara intenzione di fare del male? Queste le due tesi opposte di difesa e Procura per spiegare la morte di Edi Giachi, il 70enne investito a seguito di una violenta lita scoppiata la sera del 16 ottobre a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Aperto fascicolo per omicidio volontario, i tre ultrà fermati sono stati portati in carcere - facebook.com Vai su Facebook