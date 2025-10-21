Omicidio in spiaggia a Torvaianica arrestato il mandante | si nascondeva ad Abu Dhabi
Fine della fuga per il lattante Altin Sinomati, considerato il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto “Passerotto”, avvenuto la domenica del 20 settembre 2020 sulla spiaggia di Torvaianica, a Pomezia. L’uomo di origini albanesi è stato arrestato nei giorni scorsi ad Abu Dhabi.L’arresto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
È il mandante dell'omicidio a stampo mafioso di «Passerotto», trovato morto sulla spiaggia di Torvaianica nel 2020. E del narcotraffico albanese se ne occupò anche la trasmissione Report Vai su Facebook
#Torre Annunziata - Accoltellamento dopo lite in spiaggia, 39enne fermato per tentato omicidio L’aggressione è avvenuta nei pressi dei giardinetti di via Colombo: la vittima, di origini nigeriane, è stata ferita gravemente al collo. Fermato un marocch… https://ift. - X Vai su X
Omicidio a Torvaianica, arrestato il latitante Altin Sinomati - Selavdi Shehaj era stato ucciso sulla spiaggia di Torvaianica nel 2020, a poca distanza dall’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, la cui auto è stata ... Lo riporta tg24.sky.it
Torvaianica, arrestato il mandante dell'omicidio di “Passerotto”. Quei possibili legami con l'attentato a Ranucci - C’è una svolta nelle indagini relative all’omicidio di Selavdi Shehaj, detto “Passerotto”, ucciso sulla spiaggia di ... Scrive iltempo.it
Omicidio di Torvaianica, arrestato ad Abu Dhabi il mandante - Arrestato ad Abu Dhabi, dalla Polizia degli Emirati Arabi Uniti, il cittadino albanese Altin Sinomati ritenuto il mandante dell'omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto, ucciso il 20 settembre del ... Secondo ansa.it