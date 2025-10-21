Omicidio in spiaggia a Torvaianica arrestato il mandante | si nascondeva ad Abu Dhabi

Latinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fine della fuga per il lattante Altin Sinomati, considerato il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto “Passerotto”, avvenuto la domenica del 20 settembre 2020 sulla spiaggia di Torvaianica, a Pomezia. L’uomo di origini albanesi è stato arrestato nei giorni scorsi ad Abu Dhabi.L’arresto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

