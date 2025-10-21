Turetta potrà chiedere e ottenere la liberazione condizionale – ossia la parte finale della pena in libertà vigilata – soltanto dopo aver scontato 26 anni di detenzione, quando avrà 48 anni Dopo la rinuncia all’appello di Filippo Turetta, e il suo “sincero pentimento” messo per iscritto in un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta potrà uscire dal carcere a 32 anni con permessi premio, a 48 la condizionale con libertà vigilata