Omicidio Giulia Cecchettin Filippo Turetta a 32 anni potrà uscire con i permessi premio

L'uomo, oggi 23enne, dopo aver scontato 26 anni di detenzione e quando avrà 48 anni, potrà poi ottenere a determinate condizioni la liberazione condizionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

