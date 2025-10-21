Omicidio Giulia Cecchettin Filippo Turetta a 32 anni potrà uscire con i permessi premio
L'uomo, oggi 23enne, dopo aver scontato 26 anni di detenzione e quando avrà 48 anni, potrà poi ottenere a determinate condizioni la liberazione condizionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
