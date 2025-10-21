Omicidio di Raffaele Marianella? un minorenne inchioda gli ultrà | Ho visto tutto

È stato un ragazzo a cambiare il corso delle indagini sull?omicidio di Raffaele Marianella, l?autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket ucciso da un sasso lanciato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Omicidio di Raffaele Marianella?, un minorenne inchioda gli ultrà: «Ho visto tutto»

News recenti che potrebbero piacerti

Per l’omicidio dell’autista Raffaele Marianella, 65 anni, ucciso durante una sassaiola contro il pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket di ritorno da una trasferta a Rieti, sono stati fermati tre ultrà legati ad ambienti di estrema destra. Nei loro confronti, f Vai su Facebook

Assalto al pullman dei tifosi a Rieti: tre ultrà fermati per l’omicidio dell’autista Raffaele Marianella. Appartenenti al gruppo "Curva Terminillo", già in passato sarebbero stati segnalati - X Vai su X

Omicidio di Raffaele Marianella , un minorenne inchioda gli ultrà: «Ho visto tutto» - È stato un ragazzo a cambiare il corso delle indagini sull’omicidio di Raffaele Marianella, l’autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket ucciso da un sasso ... Scrive leggo.it

Manuel, Kevin e Alessandro, chi sono i tre ultrà arrestati per l’omicidio di Raffaele Marianella: l’agguato pianificato nelle chat, i video e il culto di Mussolini - Tre uomini, tre volti noti della Curva Terminillo, il gruppo più acceso dei tifosi della Sebastiani Basket Rieti. Riporta leggo.it

Omicidio di Raffaele Marianella sul pullman dei tifosi, fermate 3 persone legate a movimenti di estrema destra - Tre persone fermate per l'omicidio di Raffaele Marianella, l'autista del pullman ucciso da una sassaiola: sarebbero legati all'estrema destra ... Da virgilio.it