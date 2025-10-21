Omicidio di Pamela Genini ascoltato in procura l' ex fidanzato | le pm chiedono meno apparizioni in tv

“Le dicevo di denunciare, ma lei aveva paura per la sua famiglia”. Sono le parole di Francesco, l'amico ed ex fidanzato di Pamela Genini, giunto sul luogo dell'omicidio della 29enne perché allertato da lei. Lo ha detto più volte nel corso della sua testimonianza in procura a Milano. L'ammonimento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Omicidio Pamela Genini. Presso il Tribunale di Milano continuano le audizioni delle persone informate sui fatti. Ieri è stata ascoltata l’ex compagna di Soncin che ha confermato l’indole violenta di Soncin. Oggi è stato sentito sentito Francesco Dolci, ex fidanzat - X Vai su X

Pamela Genini ha subito un anno di violenze e minacce prima del suo omicidio, ma per paura non scatta la denuncia. Quali sono i campanelli d’allarme in queste relazioni? Ne abbiamo parlato con la nostra @alessandra.viero e @gabriella_marano - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Genini, omicidio e codice rosso non attivato: l’inchiesta adesso si sdoppia - Un fascicolo aperto a Bergamo per approfondire la mancata attivazione del codice rosso e l’inchiesta per omicidio a Milano, con le amiche, l’ex fidanzato Andrea e l’ex ... Si legge su ilmessaggero.it

Omicidio di Pamela Genini, ascoltato in procura l'ex fidanzato: le pm chiedono meno apparizioni in tv - Sono le parole di Francesco, l'amico ed ex fidanzato di Pamela Genini, giunto sul luogo dell'omicidio della 29enne perché allertato ... Secondo milanotoday.it

Omicidio Genini, le testimonianze: “Tutti sapevano, nessuno ha fatto nulla” - MILANO – Secondo giorno di udienze nel processo per l’omicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa con trenta coltellate dal compagno Gianluca Soncin nel suo appartamento di via Iglesias 33. Da giornaledipuglia.com