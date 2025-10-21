omicidio di mattia minguzzi a istanbul due 15enni condannati a 24 anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Due quindicenni riconosciuti colpevoli, altri due assolti. Il padre: «Faremo ricorso». ISTANBUL, 21 ottobre 2025. Il tribunale di Istanbul ha emesso una condanna a 24 anni di carcere per due ragazzi di 15 anni, ritenuti colpevoli di omicidio premeditato di minorenne nel caso di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi (nella foto d’apertura) e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, morto lo scorso febbraio dopo essere stato accoltellato. La sentenza e le assoluzioni. Secondo quanto riportato dai media turchi, i due condannati, identificati come U. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

