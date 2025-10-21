Omicidio di Mattia Minguzzi a Istanbul due 15enni condannati a 24 anni
ABBONATI A DAYITALIANEWS Due quindicenni riconosciuti colpevoli, altri due assolti. Il padre: «Faremo ricorso». ISTANBUL, 21 ottobre 2025. Il tribunale di Istanbul ha emesso una condanna a 24 anni di carcere per due ragazzi di 15 anni, ritenuti colpevoli di omicidio premeditato di minorenne nel caso di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi (nella foto d’apertura) e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, morto lo scorso febbraio dopo essere stato accoltellato. La sentenza e le assoluzioni. Secondo quanto riportato dai media turchi, i due condannati, identificati come U. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Due condanne a 24 anni per il delitto di Mattia Minguzzi a Istanbul. I giudici hanno ritenuto colpevoli di omicidio due 15enni. Altri due giovani assolti, il padre della vittima: 'Faremo ricorso' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Minguzzi: i killer del figlio dello chef condannati al massimo della pena - L'omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, a gennaio 2025, aveva sconvolto l'opinione pubblica italiana e turca. Riporta tg.la7.it
Turchia, condannati a 24 anni gli assassini di Mattia Ahmet Minguzzi - Il tribunale di Istanbul ha emesso una condanna a 24 anni di carcere per i due 15enni giudicati colpevoli dell’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi. Scrive lettera43.it
Omicidio Mattia Minguzzi, il figlio dello chef italiano ucciso al mercato di Istanbul: decisa la massima pena per due minorenni - Il ragazzo era morto dopo due settimane di ricovero in terapia intensiva: cos'era successo ... Secondo today.it