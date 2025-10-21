Omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi condannati a 24 anni i due quindicenni responsabili dell’aggressione

Due adolescenti di 15 anni sono stati condannati a 24 anni di reclusione per l’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. La sentenza, emessa da un tribunale di Istanbul, è arrivata al termine della sesta udienza di un processo seguito con grande attenzione dai media turchi. La corte ha riconosciuto i due imputati, identificati con le iniziali U.B. e B.B., colpevoli di «omicidio premeditato di minorenne», infliggendo la pena massima prevista per minori in Turchia. I giudici hanno assolto invece altri due giovani coinvolti nella vicenda: avevano seguito il gruppo ma non avevano partecipato direttamente all’aggressione. 🔗 Leggi su Open.online