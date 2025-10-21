Omicidio di Hekuran Cumani ecco la svolta | c' è un indagato
Svolta nelle indagini sull’omicidio di Hekuran Cumani. Secondo quanto riportato dal Tgr Umbria, la Procura della Repubblica si appresta a iscrivere nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio, uno dei due giovani già coinvolti nel caso. Il provvedimento anticipa il conferimento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
