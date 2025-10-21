Omicidio di Colico i carabinieri restituiscono gli oggetti lasciati a Ioan Florea

A quasi un mese dall'omicidio che ha scosso Colico lo scorso 24 settembre, emergono nuovi dettagli sulla vita professionale di Ioan Florea, l'elettricista romeno di 38 anni trovato senza vita nel suo magazzino alla periferia del comune lecchese.Gli oggetti nel magazzinoDurante le indagini. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Omicidio di Colico: «La vittima era spesso qui al bar, mai un problema» Il commerciante di materiale elettrico, assassinato a Colico, frequentava un bar in Bassa Valtellina, dove era conosciuto e descritto come persona tranquilla #laprovinciaunicatv #teleunica - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio nel Lecchese, vittima un elettricista di 37 anni. Indagano i carabinieri. La Procura, colpito con un'arma da fuoco #ANSA - X Vai su X

Omicidio di Colico, i carabinieri restituiscono gli oggetti lasciati a Ioan Florea - Nel magazzino dell'elettricista ucciso a settembre recuperati elettrodomestici e dispositivi informatici dei clienti ... Come scrive leccotoday.it

Omicidio a Colico, elettricista 38enne trovato senza vita in un magazzino - Era un elettricista e abitava a Delebio, in provincia di Sondrio. Scrive ilgiorno.it

Colico, l’ora della verità sull’omicidio di Ioan Florean. “Litigava con un connazionale” - Colico (Lecco) – Oggi è il giorno della verità per conoscere quando e come è morto Ioan Florean, l’elettricista romeno di 38 anni che mercoledì sera di settimana scorsa è stato trovato esanime in un ... Scrive ilgiorno.it