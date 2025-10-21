Omicidio Cumani c’è un indagato per l’omicidio

Perugiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta nell'omicidio di Hekuran Cumani. Secondo quanto anticipato dal Tgr Umbria, la Procura della Repubblica iscriverà nel registro degli indagati per l'accusa di omicidio uno dei due ragazzi già coinvolti nell'indagine. L'atto precede il conferimento dell'incarico per l'autopsia che dovrebbe. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

omicidio cumani c8217232 indagatoOmicidio Cumami, c'è un indagato - Una delle persone coinvolte nella rissa sta per essere iscritta nel registro degli indagati, a piede libero, per omicidio volontario. Si legge su rainews.it

omicidio cumani c8217232 indagatoSvolta nel delitto Cumani, un indagato per omicidio - Eccola la svolta nell'inchiesta sul delitto di Hekuran Cumani, il 23enne originario di Fabriano ucciso nella notte tra venerdì e ... Come scrive corrieredellumbria.it

Omicidio Cumani, al vaglio i cellulari: in quattro nel registro degli indagati - Si cerca l'arma del delitto Non ci sarebbe un motivo scatenante chiaro all'origine della lite avvenuta in una discoteca di Perugia poi diventata rissa all'esterno del locale e terminata con l'omicidio ... Segnala youtvrs.it

