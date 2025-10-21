Ombre sul vertice di Budapest incontro Rubio-Lavrov congelato

Si complica l’annunciato vertice tra Trump e Putin a Budapest per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. La Russia non sarebbe interessata a una tregua in tempi brevi. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ombre sul vertice di Budapest, incontro Rubio-Lavrov congelato

Ucraina, Cnn: “Congelato l’incontro Rubio-Lavrov”. Mosca smentisce: “Ue e Nato vogliono sabotare il vertice Trump-Putin a Budapest” - I russi hanno effettuato un altro attacco a Kharkiv utilizzando bombe aeree guidate, ferendo 11 persone e danneggiando almeno 15 case nel distretto industriale. Segnala ilfattoquotidiano.it

Vertice Budapest, salta l’incontro preparatorio tra Rubio e Lavrov. Mosca smentisce: “Fake news” - Secondo il Cremlino l’incontro fra Trump e Putin sui negoziati in Ucraina non è a rischio: “L'Ue vuole sabotarlo". Si legge su msn.com

Vertice Trump-Putin a Budapest, non regna l'ottimismo. L'esperta: “Sarà un’Alaska 2, un nulla di fatto. Ma Trump è imprevedibile...” - di cui non conosciamo ancora bene le tempistiche, l'agenda e i dettagli - Riporta affaritaliani.it