Ombre sul vertice di Budapest incontro Rubio-Lavrov congelato

Tv2000.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si complica l’annunciato vertice tra Trump e Putin a Budapest per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. La Russia non sarebbe interessata a una tregua in tempi brevi. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

