Oltretorrente sequestrati oltre mille prodotti | il video

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, nell’ambito della costante azione di monitoraggio economico del territorio, ha intensificato il dispositivo di controllo in città, sottoponendo a sequestro 1.100 prodotti non a norma, esposti in vendita in un esercizio commerciale nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

