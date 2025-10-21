Oltretorrente | nuove risorse per sicurezza integrata e rigenerazione urbana

Parmatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Parma ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna un nuovo finanziamento nell’ambito della legge regionale sulla sicurezza integrata, per un totale di 124.000 euro destinati al progetto “Rafforzamento dei presidi sociali e delle azioni di sicurezza integrata per migliorare la vivibilità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

oltretorrente nuove risorse sicurezzaSicurezza, in arrivo nuove risorse per l'Oltretorrente - Video - Le principali notizie che troverete sulla Gazzetta di Parma in edicola domani (19 ottobre): ecco le anticipazioni del vicedirettore Stefano Pileri. Riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Oltretorrente Nuove Risorse Sicurezza