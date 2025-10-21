Oltretorrente | nuove risorse per sicurezza integrata e rigenerazione urbana
Il Comune di Parma ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna un nuovo finanziamento nell’ambito della legge regionale sulla sicurezza integrata, per un totale di 124.000 euro destinati al progetto “Rafforzamento dei presidi sociali e delle azioni di sicurezza integrata per migliorare la vivibilità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
