Giovedì prenderà il via la terza edizione della rassegna "Oltre l’effimero" realizzata dall’associazione Pindaro col sostegno dell’assessorato alla Cultura e presentata qualche giorno fa in Sala Rossa dall’ideatore Giuliano Martufi. "Una rassegna che si è conquistata il suo spazio tra le manifestazioni culturali pesaresi per far dialogare tra loro sport e letteratura. Pindaro – sottolinea il presidente Angelo Spagnuolo – l’ha abbracciata con convinzione proprio perché, per la nostra associazione, la cultura combacia con le discipline sportive". Anche il vicesindaco Daniele Vimini elogia l’idea: "Ci abbiamo creduto sin dall’inizio – dice -, perché è nelle corde di una città davvero appassionata di sport, dove abbiamo da raccontare tantissime storie e pure delle leggende. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Oltre l’effimero’: lo sport fa cultura