Oltre la mostra | Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo

Genovatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 ottobre alle ore 18:30, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si terrà un nuovo appuntamento di "Oltre la mostra", il ciclo di approfondimento delle mostre attualmente in corso in città, organizzato dagli Amici dell'Accademia Ligustica. Il terzo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

oltre mostra plinio nomelliniOltre la mostra: Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo - 30, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si tiene un nuovo appuntamento di Oltre la mostra, il ciclo di approfondimento delle m ... Riporta mentelocale.it

oltre mostra plinio nomelliniPalazzo Nicolosio Lomellino ospita i capolavori di Plinio Nomellini, tra modernità e simbolismo - Nelle sale del Primo Piano Nobile, il percorso si sviluppa attraverso diverse sezioni con le tappe salienti della svolta divisionista e simbolista di Plinio Nomellini, che ripercorrono profondi ... Secondo genovatoday.it

oltre mostra plinio nomelliniOttocento al tramonto. Plinio Nomellini a Genova tra modernità e simbolismo: la mostra a Palazzo Lomellino - Nelle sale del Primo Piano Nobile, il percorso si sviluppa attraverso diverse sezioni con le tappe salienti della svolta divisionista e simbolista di Plinio Nomellini, che ripercorrono profondi ... mentelocale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Oltre Mostra Plinio Nomellini