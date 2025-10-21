Oltre 580mila euro per il centro storico | così parte la rigenerazione urbana
Il Comune di Terranuova Bracciolini ha ottenuto un contributo regionale di 584 mila euro nell’ambito del bando per la Rigenerazione urbana dei centri storici promosso dalla Regione Toscana.“Questo finanziamento rappresenta un riconoscimento importante per la qualità della progettazione e per la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
