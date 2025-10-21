Oltre 450 donne al Villaggio della Salute Komen promosso da Caronte&Tourist

Si chiude con un bilancio positivo la tre giorni di screening gratuiti (14-16 ottobre) per le donne al Villaggio della Salute Komen a Villa Dante, promosso da Caronte & Tourist.Oltre quattrocentocinquanta donne hanno visitato il Villaggio e usufruito di prestazioni sanitarie gratuite rivolte in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

