Olimpiadi italiane di statistica 2025 26 | aperte le iscrizioni per le scuole

L’Istat e la Società Italiana di Statistica promuovono, anche per l’anno scolastico 202526, una nuova edizione delle Olimpiadi italiane di statistica. L’iniziativa – giunta al sedicesimo anno – coinvolge studenti del primo al quarto anno della scuola secondaria di secondo grado. L’intento è di introdurre, già durante il percorso scolastico, un approccio consapevole all’uso dei dati e alla logica statistica, in un contesto in cui l’informazione numerica è ovunque. L'articolo Olimpiadi italiane di statistica 202526: aperte le iscrizioni per le scuole . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

