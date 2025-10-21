Olanda circa 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven per impedire disordini
I supporter sono stati arrestati per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
