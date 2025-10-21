Olanda arrestati 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven prima della partita di Champions col Psv | Azione preventiva per evitare disordini
La polizia avrebbe chiesto ai tifosi di lasciare il centro della città, dove si erano radunati, ma davanti al loro rifiuto sono stati fermati per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati in Olanda, nel centro di Eindhoven, prim.
Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il Psv e gli azzurri di Antonio Conte. Il gruppo di tifosi italiani è stato condotto alla stazione di polizia di Mathildelaan
