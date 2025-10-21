La polizia avrebbe chiesto ai tifosi di lasciare il centro della città, dove si erano radunati, ma davanti al loro rifiuto sono stati fermati per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati in Olanda, nel centro di Eindhoven, prim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Olanda, arrestati 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven prima della partita di Champions col Psv: "Azione preventiva per evitare disordini"