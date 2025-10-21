Oktober L' Isoa | birra cibo musica e divertimento a Isola del Cantone

Genovatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 e sabato 25 ottobre Isola del Cantone festeggia “Oktober L'Isoa” con birra, cibo, musica e divertimento. A partire dalle 19, presso la zona sportiva e area manifestazioni Zuccarino, servizio ristorante al coperto fino a esaurimento posti e scorte.Manifestazione a cura dell'USI Isola. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

