ogni goccia conta per il futuro del lago

MAGIONE – A San Savino di Magione, il 7 e 8 novembre, si terrà l’evento “Ogni goccia conta“, organizzato dal movimento civico ’ Il Lago al centro ’ che mira ad ampliare il dibattito sul futuro del Lago Trasimeno e a stimolare l’individuazione e l’applicazione di soluzioni concrete per la sua crisi idrica. L’evento, nella Sala del Gambero, sarà incentrato sulla gestione oculata della risorsa idrica del bacino imbrifero. Saranno organizzate quattro sessioni tematiche con formula di tavola rotonda, coinvolgendo tecnici, studiosi provenienti da tutta Italia, istituzioni e la cittadinanza. L’obiettivo è individuare scenari possibili e azioni concrete, portando alla luce esperienze utili e le opportunità offerte da nuovi studi e tecnologie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

