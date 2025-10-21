Oggi Inter U23-Renate | a che ora e dove vederla in tv

L’ Inter Under 23 torna in campo per il recupero della nona giornata di Serie C Sky Wi-Fi affrontando il Renate, in un match che promette spettacolo e punti pesanti in chiave playoff. La sfida, rinviata a causa delle numerose convocazioni in nazionale, si giocherà oggi martedì 21 ottobre alle ore 16:30 allo U-Power Stadium di Monza. La squadra di Stefano Vecchi arriva al confronto forte di cinque risultati utili consecutivi e di un rendimento che l’ha proiettata ai vertici del Girone A. Con 18 punti in classifica e il recente successo sull’Alcione Milano, i giovani nerazzurri hanno dimostrato maturità, solidità difensiva e crescente consapevolezza dei propri mezzi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

