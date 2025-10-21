Oggi il seminario sull’intelligenza artificiale

Un’interessante iniziativa rivolta in particolare al mondo dei giovani. Il Sindacato Autonomo di Polizia, segreteria provinciale S.A.P. di Lucca presenta infatti “AI nostri ragazzi, convegno sull’ intelligenza artificiale “. L’appuntamento è per stamani 21 ottobre al Real Collegio di Lucca. A partire dalle ore 9 per gli accrediti, mentre l’inizio degli incontri è previsto alle 9.30 con i saluti del Segretario Regionale Toscana dott. Michele Pengue, del Segretario Provinciale Lucca Stefano Niccoli e delle varie aAutorità presenti. Sono previsti gli interventi del Segretario Generale S.AP. dott. Stefano Paoloni e di vari qualificati relatori: il dottor Domenico Manzione, ex Procuratore Capo della Procura di Lucca, il Dirigente Tecnico Superiore Ingegner. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oggi il seminario sull’intelligenza artificiale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oggi Venerdì 17 ottobre 2025, ore 15.30 Seminario di studi a cura di Max Guderzo in collaborazione con il Circolo culturale Piero Gobetti di Firenze GLI STATI UNITI A UN ANNO DALLE ELEZIONI Introduce e presiede Gigliola Sacerdoti Mariani (Accademia “L Vai su Facebook

Oggi seminario per sindaci: focus su nuovi indirizzi per pianificazione comunale, sistema di allerta e strumenti operativi. Formazione sul ruolo chiave dei sindaci nella prevenzione e gestione emergenze. #ProtezioneCivile #Sindaci #valledaosta #news - X Vai su X

Oggi il seminario sull’intelligenza artificiale - Un’interessante iniziativa rivolta in particolare al mondo dei giovani. Segnala lanazione.it

Intelligenza artificiale: Firenze, l’11 e il 12 settembre un seminario internazionale su “Il futuro del diritto nell’era algoritmica” - In che modo l’Intelligenza artificiale mette in discussione il fine e lo scopo del diritto, la libertà e l’uguaglianza della persona umana? Riporta agensir.it