Oggi il seminario sull’intelligenza artificiale

Un’interessante iniziativa rivolta in particolare al mondo dei giovani. Il Sindacato Autonomo di Polizia, segreteria provinciale S.A.P. di Lucca presenta infatti “AI nostri ragazzi, convegno sullintelligenza artificiale “. L’appuntamento è per stamani 21 ottobre al Real Collegio di Lucca. A partire dalle ore 9 per gli accrediti, mentre l’inizio degli incontri è previsto alle 9.30 con i saluti del Segretario Regionale Toscana dott. Michele Pengue, del Segretario Provinciale Lucca Stefano Niccoli e delle varie aAutorità presenti. Sono previsti gli interventi del Segretario Generale S.AP. dott. Stefano Paoloni e di vari qualificati relatori: il dottor Domenico Manzione, ex Procuratore Capo della Procura di Lucca, il Dirigente Tecnico Superiore Ingegner. 🔗 Leggi su Lanazione.it

