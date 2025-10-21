Oggi è il Ritorno al Futuro Day | il film cult compie 40 anni e torna al cinema

Per gli appassionati dal 13 novembre disponibile anche il cofanetto in edizione limitata

Oggi è il RITORNO AL FUTURO DAY! Celebriamo quindi non solo i 40 anni dalla prima uscita del film in Italia… ma anche 10 anni da quando Doc e Marty sono arrivati nel futuro! Una saga che ha riscritto la storia del cinema e che ci ha fatto sognare, ridere ed

40 anni di Ritorno al Futuro: l'evento al cinema e i gadget per «viaggiare nel tempo» con Doc e Marty - Abbiamo selezionato i gadget dedicati alla trilogia che ha fatto innamorare intere generazioni

Perché il 21 ottobre si celebra il «Ritorno al Futuro Day»: il film torna al cinema per i 40 anni dalla prima uscita - Nel 2025 si festeggia l'anniversario dall'uscita del lungometraggio diretto da Robert Zemeckis e diventato un culto per gli appassionati di cinema (e per i nerd).

Grande Giove! Oggi, 21 ottobre, è il Ritorno al futuro day - Celebrato per la prima volta nel 2015 (data in cui Marty, Doc e Jennifer visitano il futuro nel secondo episodio).