Oggi Conte & c fanno i paladini della libertà di stampa ma Grillo voleva mangiare i giornalisti per poi vomitarli
Ci vuole una discreta faccia tosta e una buona dose di cinismo nel denunciare il bavaglio alla libertà di stampa e a osannare il coraggio dei giornalisti da parte dei 5Stelle. Oggi Giuseppe Conte si erge a capo-popolo dell’informazione libera annunciando la partecipazione alla mobilitazione di solidarietà per Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato incendiario. “Ci ritroviamo a Roma, a piazza Santi Apostoli, sotto un’unica insegna, senza colore politico. Viva la libertà di stampa. Saremo a fianco di Sigfrido Ranucci, della redazione di Report, di tutti i giornalisti che ogni giorno si battono per un’informazione libera e indipendente e per tutelare il nostro diritto a essere informati”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
