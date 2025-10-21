Oggi a Conselice l’ultimo saluto al giovane Domenico Donvito

Si svolgeranno oggi pomeriggio a Conselice i funerali di Domenico Donvito, l’automobilista 30enne che ha perso la vita nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, mentre era al volante di una Volkswagen Golf con a bordo un amico suo coetaneo. Il giovane è finito fuori strada all’ingresso della frazione di San Patrizio mentre percorreva via Canalazzo: per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura. L’amico che gli sedeva al fianco è stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna in condizioni di media gravità. La notizia ha destato grande dolore e sgomento a Conselice e in tutto il territorio, oltre che a Faenza, dove il ragazzo aveva frequentato le scuole superiori all’istituto professionale Strocchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

