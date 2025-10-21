Oggi 21 ottobre Beato Pino Puglisi | il sacerdote ucciso dalla mafia che ha illuminato la Sicilia

Ucciso dalla mafia che ha combattuto con la forza e l’amore del Vangelo, il Beato Pino Puglisi è modello di sacerdote, vero Pastore del gregge che gli era stato affidato.  Ricorre oggi, 21 ottobre, la memoria liturgica del Beato Pino Puglisi, sacerdote che si adoperava a contrastare la criminalità organizzata, ucciso in un agguato a. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

