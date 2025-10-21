Offese sui social al gruppo giovanile della Lega Avellino | la solidarietà di Forza Italia
Il Coordinamento giovanile di Forza Italia Avellino, esprime la propria piena solidarietà nei confronti dei membri del gruppo giovanile della Lega Avellino, vittime di gravi e inaccettabili offese sui social media. Condanniamo fermamente ogni forma di violenza verbale e online, che mina non solo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
