Offerte su Warner Bros Discovery ma la scissione resta in corsa

Un annuncio asciutto, e il tavolo di Hollywood si rimischia. Warner Bros. Discovery ha avviato una revisione delle opzioni strategiche dopo segnali d’interesse arrivati senza invito. Sul piatto c’è tutto: vendita dell’intero gruppo o cessioni mirate dei gioielli di streaming e studi. Proviamo a capire cosa significa davvero, tra conti, scadenze e mosse possibili. L’interesse . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Offerte su Warner Bros. Discovery, ma la scissione resta in corsa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Warner Bros. Discovery si trova a un bivio. Tra offerte di acquisizione e piani di scissione, il futuro dello studio resta incerto. [REPOST] - facebook.com Vai su Facebook

Warner rifiuta la proposta di acquisizione di Paramount: offerta troppo bassa | Rumor - X Vai su X

Warner Bros. Discovery valuta la vendita: più offerte di acquisizione dopo l’interesse di Paramount Skydance - Sono cresciute le attenzioni intorno verso la major opo gli occhi puntati della concorrente e il passaggio di mani sembra ormai essere all'orizzonte. movieplayer.it scrive

Warner Bros. Discovery apre alla vendita: il gruppo esamina offerte di acquisizione. E vola a Wall Street - Dopo l’interesse di più soggetti – ma il no all’offerta Paramount – il board guidato da David Zaslav ha avviato una revisione strategica. Secondo milanofinanza.it

Warner Bros. Discovery è in vendita e sono già arrivate delle offerte, è compresa la divisione gaming - Discovery (WBD) ha confermato ufficialmente di aver avviato una revisione strategica delle proprie attività, ammettendo di aver ricevuto offerte da più gruppi interessati all’acquisizione ... msn.com scrive