Offerta di lavoro un' assunzione a tempo indeterminato in Casalp | requisiti e come fare domanda

Livornotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casalp ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato un dipendente di area B, livello B3 Ccnl Federcasa – indirizzo amministrativo. Il bando è interamente riservato ai soggetti disabili e le domande dovranno essere presentate entro il 26 novembre. Qualora le. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Assunzioni a tempo indeterminato Poste Italiane per operatore di sportello - Prosegue la campagna di assunzioni a tempo indeterminato di Poste Italiane: oltre alla posizione di portalettere, il gruppo ha lanciato un'iter di recruiting finalizzato all'assunzione di nuovi ... Come scrive it.blastingnews.com

offerta lavoro assunzione tempoOfferte di lavoro in Comune: sei bandi di concorso per 37 dipendenti a tempo indeterminato - In dettaglio i concorsi riguardano 3 posti per il profilo di funzionario ambientale, 3 per quello di funzionario economico- Riporta firenzetoday.it

Poste Italiane, offerta di lavoro per laureati: requisiti e scadenza - Contratto a tempo indeterminato, formazione continua e sviluppo professionale ... Lo riporta quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Offerta Lavoro Assunzione Tempo