Oceani la meraviglia del mondo sommerso arriva a Firenze a Villa Bardini

Firenze, 21 ottobre 2025 – La sconfinata bellezza della vita nelle profondità oceaniche e al tempo stesso la fragilità degli ecosistemi sottomarini nella mostra “Oceani”, che porta per la prima volta National Geographic a Firenze. Dal 21 ottobre 2025 al 12 aprile 2026, a Villa Bardini, la prima esposizione personale che celebra il lavoro del fotografo David Doubilet in Italia, pioniere dell’esplorazione sottomarina e massimo esponente mondiale della fotografia subacquea. La mostra è promossa da Fondazione CR Firenze e le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con National Geographic. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Oceani”, la meraviglia del mondo sommerso arriva a Firenze, a Villa Bardini

Altri contenuti sullo stesso argomento

Costa Rica & Panama Un viaggio tra vulcani fumanti, foreste rigogliose e vie d’acqua che collegano due oceani. Scopri culture lontane e la magia della natura incontaminata, in un itinerario che unisce avventura e meraviglia. Prenota in agenzia! Vai su Facebook

“Oceani”, la meraviglia del mondo sommerso arriva a Firenze, a Villa Bardini - Fino al 12 aprile la prima mostra in Italia del fotografo subacqueo David Doubilet per National Geographic. Come scrive lanazione.it

Un oceano o 5 oceani? L'ho capito con il progetto Sea Beyond del Gruppo Prada e Unesco - Ho scoperto la risposta sull'isola di San Servolo, a Venezia, nel primo e unico Centro in Italia dedicato all’educazione all’oceano firmato Sea Beyond L’8 giugno viene celebrata ... Da vogue.it

Dall'Oceano a Villasimius, Pedote racconta il giro del mondo - A Villasimius l'unico velista navigatore italiano che ha completato due volte il leggendario Vendée Globe Challenge. Secondo ansa.it