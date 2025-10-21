Occupano una villetta disabitata i Carabinieri trovano la refurtiva delle auto depredate | dalla chitarra alle carte Pokemon

Cesenatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Curiosa vicenda a Cesenatico, una villetta disabitata era diventata la loro ‘base operativa’, qui i Carabinieri hanno trovato la refurtiva più svariata, da biciclette, a carte Pokemon, anche una chitarra: quattro giovani stranieri, sono stati denunciati in quanto sospettati di vari furti nelle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

