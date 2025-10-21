Occhio bionico contro cecità senile l’84% torna a leggere con microchip e occhiali smart
(Adnkronos) – Un occhio elettronico contro la cecità da degenerazione maculare secca legata all'età. Gli sviluppatori (esperti di Stanford Medicine) lo hanno battezzato 'Prima': è un dispositivo composto da un minuscolo chip senza fili – 2 millimetri per 2 – che viene impiantato nella parte posteriore dell'occhio, abbinato a un occhiale 'smart' per la realtà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
