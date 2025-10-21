Obiettivo Sicurezza a Lecco con Molteni | Daspo urbano e Daspo Willy strumenti da usare subito
Si è tenuto ieri sera, lunedì 20 ottobre, presso il Monastero del Lavello di Calolziocorte, l'incontro pubblico "Obiettivo Sicurezza", promosso dalla Lega e incentrato sulle strategie concrete che un'amministrazione comunale può adottare per aumentare il livello di sicurezza sul territorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
"Obiettivo Sicurezza": partecipato il dibattito pubblico a Calolzio - Al Monastero del Lavello dibattito pubblico su Daspo urbano, Daspo Willy e operazione "Strade Sicure" con anche il Sottosegretario della Lega Nicola Molteni "Strumenti concreti per garantire sicurezza ...
San Benedetto, il summit di Molteni in commissariato anche per la sicurezza al Ponterotto - SAN BENEDETTO Il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, si è recato in visita istituzionale al commissariato della polizia di Stato in via Crispi per fare il punto ...
Molteni, curioso lamentela Ferdinandi su sicurezza - "È davvero curioso sentire il sindaco di Perugia, Vittoria Ferdinandi, lamentare l'assenza dello Stato sulla sicurezza, quando i numeri raccontano ben altra storia.