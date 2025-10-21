A Besana, tra le aule della scuola media Giovanni XXIII, prende forma un progetto che parla di rispetto, ascolto e consapevolezza. Si chiama “ Mi conosco. Ti incontro “ ed è l’iniziativa promossa dal Cadom (Centro aiuto donne maltrattate) di Monza, che da anni lavora per prevenire e contrastare la violenza di genere. Il progetto nasce con un obiettivo preciso: educare alla relazione affettiva e promuovere legami sani, fondati sul dialogo e sull’empatia. Un’educazione alla vita, prima ancora che ai sentimenti. L’iniziativa coinvolgerà 15 classi delle medie e non si limiterà agli studenti, ma coinvolgerà anche genitori e insegnanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Obiettivo prevenzione. Il rispetto si impara fin dai banchi di scuola