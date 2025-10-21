Obiettivo decarbonizzazione per un futuro più sostenibile | al via a Bertinoro il nuovo HeraLab di Forlì-Cesena
Al via la lunedì al Centro universitario di Bertinoro la terza edizione di HeraLab di Forlì-Cesena, lo strumento di dialogo tra il Gruppo Hera e la comunità locale. Rispetto alle precedenti edizioni, la novità principale è il cambio di formula: HeraLab si fa tematico, concentrandosi interamente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
