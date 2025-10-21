Obesità diabete e lipoproteine | 10 proposte per la prevenzione
R oma, 15 ott. (askanews) – La prevenzione al cuore della sanità non è un’opzione, ma una responsabilità verso i cittadini e un investimento nel futuro del Paese per un sistema sanitario sostenibile, innovativo e capace di garantire benessere e cure di qualità. È il messaggio lanciato nel convegno “Obesità, diabete e lipoproteine. Dieci proposte per fare prevenzione con il cuore”, organizzato da Motore Sanità con rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di pazienti per promuovere una nuova visione della salute pubblica incentrata sulla prevenzione cardiovascolare. In questo scenario, l’Intergruppo parlamentare Prevenzione e riduzione del rischio e quello sulle malattie cardio, cerebro e vascolari hanno messo a punto “Dieci proposte per fare prevenzione con il cuore”, un decalogo di obiettivi concreti per cambiare passo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
