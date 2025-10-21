Nuzzi e quella frecciatina a Matano in diretta tv | Era una battuta E poi il reato di lesa maestà non esiste più
Da quest'anno il volto concorrente del rodatissimo Alberto Matano è Gianluigi Nuzzi, chiamato al timone del nuovo programma Dentro la notizia per sostituire Myrta Merlino e l'ormai archiviato Pomeriggio 5. Dal debutto su Canale 5 nella stessa fascia oraria riservata da Rai 1 a La Vita in Diretta. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
MERCOLEDI 22 OTTOBRE H 21,00 talktelevisivo @rete_brescia @laralazia@mattia_pagliarulo #news #gossip #rispetto #tiktok @la__frecciatina @tiktok @tiktok_it Vai su Facebook
Perchè La Vita in Diretta non va in onda oggi 22 settembre 2025/ Quando torna il talk di Alberto Matano - Quando torna La Vita in Diretta e perchè non va in onda oggi 22 settembre 2025: cambio programmazione per il talk di Alberto Matano I motori dell’informazione quotidiana e degli approfondimenti ... Scrive ilsussidiario.net