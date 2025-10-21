Nuzzi e quella frecciatina a Matano in diretta tv | Era una battuta E poi il reato di lesa maestà non esiste più

Today.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quest'anno il volto concorrente del rodatissimo Alberto Matano è Gianluigi Nuzzi, chiamato al timone del nuovo programma Dentro la notizia per sostituire Myrta Merlino e l'ormai archiviato Pomeriggio 5. Dal debutto su Canale 5 nella stessa fascia oraria riservata da Rai 1 a La Vita in Diretta. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Perchè La Vita in Diretta non va in onda oggi 22 settembre 2025/ Quando torna il talk di Alberto Matano - Quando torna La Vita in Diretta e perchè non va in onda oggi 22 settembre 2025: cambio programmazione per il talk di Alberto Matano I motori dell’informazione quotidiana e degli approfondimenti ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Nuzzi Frecciatina Matano Diretta